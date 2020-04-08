Названы три причины, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин - The Times

Коронавирус более опасен для мужчин / Фото pixabay.com

Европейские эксперты пришли к выводу, что мужчины и женщины с одинаковой вероятностью могут заразиться коронавирусом Covid-19, однако умираю, согласно статистике, чаще все же пациенты-мужчины.

Как пишет британское издание The Time со ссылкой на статистику смертности проекта Global Health 50/50, в 14 европейских странах мужчины умирают чаще, нежели женщины.

Согласно официальным данным, в Италии 55% случаев заражения коронавирусом приходится на мужчин, но при этом смертность составляет 69%. Во Франции мужчины составляют 47% всех лабораторно подтвержденных случаев инфицирования и 58% — летальных.

Журналисты спросили исследователей о причинах. Специалисты высказали гипотезу, что первая причина - образ жизни мужчин, которые более склонны к вредным привычкам.

"По всему миру мужчины больше страдают от некоторых расстройств, которые повышают риск смерти от коронавируса. В частности, речь идет о хронических заболеваниях легких и сердечно-сосудистой системы. Это связывают с тем, что мужчины более склонны к рискованному образу жизни — употребляют алкоголь и, что важнее в контексте коронавируса, курят", — пишет The Time.

Вторая причина – способность женского организма более интенсивно оказывать противостояние вирусам в целом и коронавирусу, в частности. В этом женщинам помогает наличие двух Х-хромосом против одной у мужчин, поскольку многие гены, связанные с иммунитетом, приходятся именно на эту хромосому.

"В некоторых случаях женщины имеют вдвое больше некоторых критически важных генов", — сообщил профессор иммунологии Оксфордского университета Филипп Гоулдер.

Третья причина – гормоны. Мужчины являются обладателями тестостерона, который интенсивно подавляет иммунитет. У женщин его гораздо меньше и, как следствие, выше сопротивляемость организма.

Как ранее сообщалось, эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брендон Браун оценил эффективность различных средств от коронавируса и назвал своего рода панацею.

Напомним, ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).