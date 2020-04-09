Как в фильме ужасов: Мужчина с коронавирусом рассказал о странных первых симптомах

Мужчина, заболевший Ковид-19, сначала занимался самолечением / Фото pixabay.com

Житель Шотландии Скотт Диксон, который переболел жутким китайским коронавирусом, рассказал, какие необычные симптомы COVID-19 у него наблюдались, прежде чем он попал в больницу.

49-летний мужчина рассказал, что основных симптомов коронавируса - кашля и температуры - в первые дни у его не было, передает Daily Star. Зато у Диксона начался невыносимый зуд на запястье. Кроме того, мужчина перестал чувствовать запахи и вкус еды. Мужчина ощущал себя настолько ослабленным, что даже не мог поднять стакан воды. Позже появились другие симптомы - боль в горле, слабость и головная боль.

Диксон обратился к врачам, когда самолечение не помогло, а боль стала усиливаться. С ним в палате лежали еще четыре пациента с коронавирусом, у которых симптомы были еще хуже.

Читайте такжеТОП-5 неочевидных признаков заражения COVID-19

Мужчина сравнил лечение от коронавируса с фильмом ужасов. По его словам, в одну из ночей отключили электричество, и медсестрам было трудно справляться с работой – они не могли выполнить все необходимые работы, и пациенты просто стонали от боли.

"Это был самый мучительный опыт в моей жизни, который никогда не покинет меня", – резюмировал перенесший болезнь шотландец.

Читайте такжеКак узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения

Напомним, ранее Центр общественного здоровья при Минздраве Украины составил и обнародовал список симптомов, которые являються показанием к обязательной госпитализации при ОРВИ и подозрении на коронавирус.