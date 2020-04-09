УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Как в фильме ужасов: Мужчина с коронавирусом рассказал о странных первых симптомах

9 апреля 2020, 10:40

Пациенты стонали от боли, а медсестры ничем не могли помочь.

коронавирус, маска
Мужчина, заболевший Ковид-19, сначала занимался самолечением / Фото pixabay.com

Житель Шотландии Скотт Диксон, который переболел жутким китайским коронавирусом, рассказал, какие необычные симптомы COVID-19 у него наблюдались, прежде чем он попал в больницу.

49-летний мужчина рассказал, что основных симптомов коронавируса - кашля и температуры - в первые дни у его не было, передает Daily Star. Зато у Диксона начался невыносимый зуд на запястье. Кроме того,  мужчина перестал чувствовать запахи и вкус еды. Мужчина ощущал себя настолько ослабленным, что даже не мог поднять стакан воды. Позже появились другие симптомы - боль в горле, слабость и  головная боль.

Диксон обратился к врачам, когда самолечение не помогло, а боль стала усиливаться. С ним в палате лежали еще четыре пациента с коронавирусом, у которых симптомы были еще хуже.

Читайте такжеТОП-5 неочевидных признаков заражения COVID-19

Мужчина сравнил лечение от коронавируса с фильмом ужасов. По его словам, в одну из ночей отключили электричество, и медсестрам было трудно справляться с работой – они не могли выполнить все необходимые работы, и пациенты просто стонали от боли.

"Это был самый мучительный опыт в моей жизни, который никогда не покинет меня", – резюмировал перенесший болезнь шотландец.

Читайте такжеКак узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения

Напомним,  ранее Центр общественного здоровья при Минздраве Украины составил и обнародовал список симптомов, которые являються показанием к обязательной госпитализации при ОРВИ и подозрении на коронавирус.

коронавирус коронавирус новости китайский коронавирус симптомы новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Как в фильме ужасов: Мужчина с коронавирусом рассказал о странных первых симптомах». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:49
Уйдет ли коронавирус "на перекур" летом: ответ престижных ученых США
10:55
Без метро 23 дня: стало известно, когда откроют киевский метрополитен Видео
10:40
Как в фильме ужасов: Мужчина с коронавирусом рассказал о странных первых симптомах
10:25
Карантин в Украине: как будут проходить службы в храмах, и как освятить паски Видео
10:24
Уханьская зараза обходит стороной болевших корью и ветрянкой - иммунолог Видео
10:09
Карантин могут ослабить до 24 апреля: в ОП назвали условия
09:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки
09:33
"Достижения" коронавируса в Украине: cотни новых случаев и больше жертв Видео
09:24
Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
09:24
Карантинную дурь властей украинцы компенсировали своим пофигизмом мнение
08:54
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:40
Коронавирус в Украине: эксперт сказал, когда нет риска заразиться Видео
08:39
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:26
Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:26
Нынешнее место Кремля - возле ведра с объедками мнение
08:20
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:15
Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:12
У Зеленского назвали условия для введения режима ЧП в Украине
08:04
Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 апреля: потайные запасы и радужная любовь Видео
07:39
Есть хороший знак: врач обнадежила прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине
07:13
"Плоские сисечки, попа норм": Jerry Heil разделась перед зеркалом
06:52
Эпидемия сегодня - только начало, настоящий всплеск начнется осенью мнение
06:33
"Одна бабка сказала": самые большие заблуждения о маникюре
06:14
"Охрана, как у Путина": астролог сказал, кто может убить Зеленского
05:48
Летающий гнус: Комаровский разгромил миф о переносчике коронавируса Видео
05:19
"Стриптиз, бордель": Нюша без трусов в плаще показала развратные фото Фото
04:50
Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги Видео
04:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
04:05
Взрыв наслаждения: топ-3 поз для секса, при которых получается оргазм
03:52
Обезвреживает коронавирус: ученые создали альтернативу медицинским маскам
02:21
"Ватный выб*ядок": в Луганской области разбили памятник бойцам-добровольцам Видео
02:05
Отчет в устной форме: топ-3 техники для шикарного минета
01:37
Генерал СБУ рассказала о "мягкой силе" России
01:16
Япония передает Украине препарат фавипиравир для лечения Covid-19 Видео
00:56
Назван самый простой, быстрый и приятный способ сжечь калории
00:19
9 апреля – какой сегодня праздник – Песах и Великий четверг 2020 Видео
08 апреля, среда
23:58
МВД и церковь окончательно решили, как будет проходить служба в храмах на Пасху Видео
23:44
В онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибку Видео
23:40
В Киеве заминировали Александровскую больницу с зараженными коронавирусом Видео
23:23
Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок Видео
23:15
В Беларуси художница нарисовала грудью портрет Лукашенко: видео 18+ Видео
22:51
"Виноваты печенеги": рунет взорвался после обращения Путина к народу Видео
22:45
Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение Видео
22:34
ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским Видео
22:09
Феномен Николаева: мэр объяснил отсутствие в области зараженных Covid-19 Видео
22:08
У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго
22:01
Брюнетка-порнозвезда завела фанатов красивым телом на фото Фото
21:43
Браслеты на всех: в Google назвали три признака победы над COVID-19 Видео
21:14
Названы три причины, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин - The Times Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять