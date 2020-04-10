Одиозный российский пропагандист Корчевников подхватил коронавирус

Корчевников пришел на работу с коронавирусом / Фото: скриншот

Известный российский пропагандист и тележурналист Борис Корчевников заразился коронавирусом Covid-19.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего, Корчевников явился на съемки с явными симптомами ОРВИ. Он занимает должность генерального директора религиозного канала Спас, который он посещал уже с признаками коронавируса.

Коллеги анонимно утверждают, что были удивлены, когда увидели Корчевникова на работе в крайне болезненном состоянии. Во время записи программы ему позвонили и сообщили о положительном первичном тесте на коронавирус. После звонка он экстренно собрался и уехал домой.

Пропагандист лечится дома, в центре Москвы на Тверской улице. Известно, что к нему приезжала скорая, однако госпитализация не последовала. Корчевников все еще надеется на ошибку и ждет результаты повторного мазка на Covid-19.

Как ранее сообщалось, Николай Басков признался, что ему пришлось сделать анализы на коронавирус.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина лечится от пневмонии не в обычной палате, а в специальном инфекционном боксе.