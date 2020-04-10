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Народ очень напуган: как лечат коронавирус в Италии

10 апреля 2020, 22:40

Украинский врач, который отправился в Италию, поделился подробностями лечения жуткой хвори за границей.

коронавирус,пробирка
Врач рассказал, как лечат больных коронавирусом в Италии / УНИАН

Китайский коронавирус стремительно наступает на Украину и уносит жизни наших сограждан. Руководитель госпиталя МВД, один из членов делегации врачей в Италии, Юрий Сак подробно рассказал о способах лечения граждан от коронавируса за рубежом

"Когда мы приехали, то не увидели практически ни одного человека на улице, потому что введены жесткие правила карантина. Когда мы выходили из отеля, нас несколько раз останавливала полиция и мы объясняли, что мы врачи из Украины. Только после этого нас или сопровождали, или отпускали. Итальянцы очень напуганы тем, что они имеют большую заболеваемость и смертность от коронавируса", - рассказал врач, передает пресс-служба МВД.

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По словам медика, сейчас нагрузка на врачей и медсестер меньше. Никто из медработников за время эпидемии не уволился и не перевелся в другое медучреждение.

Также руководитель госпиталя МВД рассказал, как попадают пациенты в больницу в Италии.

"Собирается анамнез, что больного беспокоит, делается электрокардиограмма, забирается анализ венозной и артериальной крови, берется ПЛР-диагностика на наличие или отсутствие коронавируса", - рассказал Сак.

Если у пациента положительный результат на коронавирус, его перемещают в другое отделение.

"Все протоколы и схемы лечения - нам передают. Они понимают, почему мы здесь. Я хотел бы сказать нашим соотечественникам, карантинные меры - оправданы. В Италии, к сожалению, они были с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привели к большим потерям. Хочу пожелать всем здоровья и поблагодарить за поддержку. Мы скоро вернемся ", - заключил медик.

Ранее Главред писал, что коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 человек и по состоянию на 10 апреля погибло 69 человек. Медики утверждают, что специфического лечения от COVID-19 на данный момент не существует, также и как препаратов, которые могли бы победить болезнь. Единственное, чем можно снизить риск инфицирования – это соблюдение карантинных мер, всех предписаний врачей и правил гигиены.

Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев сидеть дома и заявил о переносе поминальных дней.

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