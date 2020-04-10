Хоронят в братских могилах: Ньо-Йорк захлестнула эпидемия коронавируса

Коронавирус стал для США большей трагедией, чем теракты 11 сентября / Фото: Reuters

В США в штате Нью-Йорк распространение коронавируса Covid-19 бьет все рекорды и уже по количеству инфицированных регион лидирует в мире, если сравнивать с любой другой страной мира.

Как сообщает Голос Америки, власть вынуждена хоронить погибших в братских могилах, которые выкопали на острове Гарт Айланд недалеко от Манхэттена.

В больницах находится много трупов погибших от коронавируса людей, за которыми не приезжают родные или близкие. Ранее в неделю в Нью-Йорке хоронили около 20 человек, а теперь каждый день цифра растет до немыслимого максимума.

Хоронить трупы в братской могиле начали по причине переполненности местынх моргов, поскольку количество погибших пока только возрастает. Соответствующий указ, позволяющий работать агентствам ритуальных услуг, зарегистрированным в других штатах, подписал губернатор Эндрю Куомо.

/ Фото: Reuters

Ситуация в Ньою-Йорке в связи с эпидемией остается крайне сложной.Так, в среду в Нью-Йорке от Covid-19 умерло 799 человек, а в четверг – 777.

По словам местной власти, нынешняя пандемия уже стала большей трагедией, чем теракты 11 сентября 2001 года. В их результате погибло 2753 человек, а во время пандемии — 5 тысяч только в городе Нью-Йорк-Сити и еще примерно 2 тысяч в штате Нью-Йорк.

Как ранее сообщалось, Соединенные Штаты быстрыми темпами приближаются к 400 000 случаям заражения коронавируса.

Напомним, стало известно, что разведка США впервые предупредила президента Дональда Трампа о вспышке коронавируса еще 3 января. Представители разведки в ходе закрытых брифингов с Тр также предупреждали его о серьезности угрозы.