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Через 90 дней: в Израиле заявили о создании вакцины от коронавируса

10 апреля 2020, 23:39

В Тель-Авиве пообещали кардинально изменить мировую эпидемиологическую ситуацию.

коронавирус,пробирка
Вакцина от коронавируса будет готова через 90 дней / УНИАН

Израиль пообещал через 90 дней начать выпуск вакцины от коронавируса Covid-19 и обещает настоящий прорыв в эпидемиологии охваченного опасным заболеванием мира.

Как сообщает Jpost со ссылкой на информацию от министра науки и технологий Израиля Офира Акуниса, ученые уже предсказали, что препарат будет уникальным и универсальным, поэтому сможет защитить максимальное количество населения.

Вакцину разработал исследовательский институт MIGAL, и Акунис поздравил его с "захватывающим прорывом".

"Я уверен, мы быстро продвинемся дальше. И это будет нашим ответом на серьезную глобальную угрозу Covid-19", – сказал он.

Данный институт четыре года работал над созданием вакцины от коронавируса другого типа, который распространяется среди животных и, в частности, курей. Использовав полезные наработки, ученые смогли более оперативно разработать вакцину от Covid-19.

"Это, безусловно, удача. Вероятно, через несколько недель у нас будет вакцина против Covid-19", – сообщил глава исследовательской группы доктор Чен Кац.

Читайте такжеУченые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавирусаУже проведены доклинические испытания, которые продемонстрировали высокий уровень выработки антител против инфекции. Если через 90 дней работа над вакциной завершится, то потом предстоит долгий период клинических испытаний. Правительство Израиля настаивает, чтобы разработки были проведены максимально быстро.

Генеральный директор MIGAL Дэвид Зигдон его поддержал, утверждая, что они "делают все возможное для ускорения разработки".

"Вакцина может получить одобрение безопасности через 90 дней", — утверждает он.

Зигдон подчеркнул, что вакцина будет пероральной и вполне доступной для широких слоев населения.

Напомним, турецкие медики сообщили хорошие новости об изобретении вакцины от китайского коронавируса Covid-19. Испытание вакцины на животных прошло успешно, на очереди – исследования с участием людей.

Как ранее сообщалось, Япония намерена передать Украине препарат фавипиравир (Авиган), который успешно применяют для лечения коронавируса Covid-19.

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