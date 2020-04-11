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Коронавирус в России: экс-советник Путина назвал серьезную проблему страны

11 апреля 2020, 13:28

Президент РФ не знал, что из себя представляет эпидемия коронавируса, поделился экономист.

Эксперт сообщил, что Владимир Путин показал тотальное невежество относительно эпидемии коронавируса, в стране нет системы тестирования на вирус – Коронавирус в России сегодня
Владимир Путин показал тотальное невежество относительно эпидемии коронавируса, в стране нет системы тестирования на вирус, сообщил эксперт / Reuters

Российский экономист, бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что глава РФ абсолютно проглядел пандемию китайского убийственного коронавируса.

Лидер России показал тотальное невежество относительно того, что из себя представляет эпидемия, и как себя нужно вести, рассказал эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман.

Также экономист сказал, что в России нет системы тестирования на коронавирус.

"…прежде всего, надо сказать, что Путин абсолютно проглядел эту пандемию, в его заявлениях, в его реакции, в его действиях продемонстрировано было тотальное невежество относительно того, что из себя представляет эпидемия, и как надо себя вести", – отметил собеседник.

По его словам, в РФ все люди, которые столкнулись с коронавирусными проблемами, говорят одно и то же – невозможно сдать тест на коронавирус.

"Из того, что мы видим, из того, что сообщают нам вот люди, которые оказались в этой ситуации, из того, что сообщается из России, в России нет системы тестирования на коронавирус…" – сказал Илларионов.

Ранее историк Андрей Зубов обвинил власти России в том, что они скрывают от граждан реальное число жертв коронавируса в стране. Напомним, по официальным данным коронавирус в России уже убил 106 человек.

Андрей Илларионов Алеся Бацман Владимир Путин
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