"Мор" в Европе: коронавирус сжирает сотни жизней в день

Ежедневно жертвами COVID-19 становятся сотни людей / Фото: Reuters

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 917 человек.

Всего тесты на коронавирус сдали 334 тыс. 974 человека, говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Сейчас результаты тестов известны относительно 269 тыс. 598 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 78 тыс. 991 человека. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 233 человека.

Последние данные по смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 10 апреля - 9 тыс. 875 летальных случаев.

Читайте такжеВырвать жало у COVID-19: ученые анонсировали противоядие от коронавирусаВ то же время в Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 619 человек.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии, количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии с момента вспышки вируса увеличилось до 19 тыс. 468 человек.

В этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом в 100 тыс. 269 человек. За последние сутки зафиксировано 1 тыс. 996 новых случаев COVID-19.

Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 30 тыс. 258 человек, в Эмилии-Романье - 13 тыс. 495, в Пьемонте - 12 тыс. 170, в Венето - 10 тыс. 749, и в Тоскане - 5 тыс. 992.

Излечились от коронавирусной инфекции 32 тыс. 534 человека, за последние сутки - 2 тыс. 79.

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В целом количество инфицированных, умерших и тех, что выздоровели, составляет 152 тыс. 271 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире насчитывается уже 1 698 416 больных коронавирусной инфекцией.