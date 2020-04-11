Психоз из-за коронавируса: в России женщина зарезала своего мужа

В России женщина совершила убийство из-за паники / The Financial Express

Коронавирус в России - жительница города Зеленограда, находясь на карантине из-за возможного инфицирования уханьским вирусом, зарезала своего гражданского мужа.

По информации российских СМИ, женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.

Читайте такжеАдская боль и судороги: стали известны жуткие симптомы коронавируса

Во время пребывания в квартире вместе со своим гражданским мужем, женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские.

Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной конфликта. Уточняется, что после задержания женщине пришли результаты теста — коронавируса у нее не оказалось.

Как ранее сообщал Главред, в Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц. Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.

Напомним, в России выявлено более 13,5 тысяч зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 12 новых летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области.