Коронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреля

Всего в мире зарегистрировали 1,7 миллиона случаев инфицирования уханьской заразой.
Коронавирус многолик - у каждого, кто с ним столкнулся, свое представление о нем. Те, кого уханьская зараза пока миновала, по-разному представляют себе ее: одни смеются над угрозой, которая висит в воздухе, и всячески демонстрируют свой пофигизм к ней и отрицают реальность - нарушителей карантина полно, другие напуганы и с ужасом в глазах читают ежедневные новости о наступлении китайского вируса.
Одни молятся на ученых и ждут, когда, наконец, появится вакцина. Другие ждут лета в надежде на то, что этот злой вирус куда-то свалит. Третьи потеряли чувство покоя и на все и всех смотрят с чувством отвращения – всюду им видятся риски заражения опасной болезнью.
А коронавирус, судя по всему, только входит во вкус и с большим удовольствием собирает "кровавый урожай" и абсолютно равнодушен к слезам и молитвам людей.
Главред узнал, как набедокурил коронавирус в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 12 апреля, – праздник католической Пасхи и православного Вербного воскресенья.
Коронавирус в мире на 12 апреля 2020
Всего в мире зарегистрировали 1,7 миллиона случаев инфицирования. Победили злую болезнь 404 тысячи человек. Ковид-19 убил 108 тысяч человек во всем мире.
Жертвы коронавируса в мире
- США – 20 500 смертей.
- Италия – 19 500 смертей.
- Испания – 16 600 смертей.
- Франция – 13 800 смертей.
- Великобритания – около 10 000 смертей.
- Иран – 4 300 смертей.
Заражения в мире
- США – 530 000 случаев заражения.
- Италия – 152 000 случаев заражения.
- Испания – 163 000 случаев заражения.
- Франция - 130 000 случаев заражения.
- Германия – 125 000 случаев заражения.
- Великобритания – 80 000 случаев заражения.
- Иран – 70 000 случаев заражения.
- Турция – 52 000 случаев заражения.
Коронавирус в Украине – ситуация на утро 12 апреля
Согласно последним данным Минздрава, смертоносный китайский коронавирус нашли у 2511 человек.
За сутки добавилось 308 новых подтвержденных случаев.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.
Какие меры предприняли власти для борьбы с коронавирусом
Вербное воскресенье
Из-за карантина сегодня, в Вербное воскресенье, в храмах ПЦУ у верующих не будет возможности принять участие в обряде освящения ивовой лозы.
"Страстная неделя начинается уже завтра светлым праздником Входа Господня в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Поэтому я желаю каждому из вас встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, души и всю жизнь", - сказал Епифаний в своем видеообращении, размещенном на сайте ПЦУ.
Поминальные дни
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переносе поминальных дней на время, когда карантинные ограничения будут ослаблены.
"В Вербное воскресенье оставайтесь дома с семьей. Хочу сообщить, что во время последней встречи с представителями церквей, несмотря на ограничения и ситуацию по распространению COVID-19, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сообщил Кличко.
Читайте такжеУханьская зараза неравнодушна к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлениемНапомним, ранее сообщалось, в мае Украина должна выйти на работу, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
По его словам, правительство работает над стратегией вместе с аналитиками. В частности, создан Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами.