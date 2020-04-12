Коронавирус штурмует Россию: в Москве за сутки умерли 14 человек

Коронавирус штурмует Россию / Фото: Reuters

Опасный китайский вирус атакует Российскую Федерацию. Зараженных в России 13 584, уханьская зараза убила 106 человек, 1 045 выздоровели.

Только в Москве за прошедшие 24 часа скончалось 14 человек в возрасте от 52 до 82 лет с подтверждённым коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.

"Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта" — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно, что в Коммунарке состоит на лечении 503 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Алексей Венедиктов со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко.

Из них:

- с диагнозом пневмония - 487,

- COVID подтверждённых 286

- В ОРИТ 52 (на ИВЛ 24).

За сутки поступило 49, выписано 5.

Кроме того, Светлана Краснова, главврач второй инфекционной больницы Москвы, сообщила, что в медучреждении находится 720 человек по состоянию на 12 апреля.

Находится на лечении 720 человек, из них:

121 человек с подозрением на COVID (в том числе 15 детей, 12 беременных, 7 человек в хирургическом отделении),

68 человек с подтвержденным COVID (5 детей, 5 беременных),

8 пациентов в ОРИТ из них 5 COVID + (3 на ИВЛ).

Поступило 54 человека, из них 5 с подозрением на COVID.

Выписан 21 человек.

Кроме того, в России паника.

В WhatsApp-чатах и Одноклассниках начали рассылать сообщения, что всех россиян (да) будут прививать вакциной против коронавируса и нельзя ее позволять колоть - потому, что вместе с ней вколят "наночип" для контроля и даже управления человеком, либо некие "оглупляторы".

Источники рассылок - антипрививочники и "граждане СССР".

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреляНапомним, ранее сообщалось, в Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц.

Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.