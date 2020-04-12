Коронавирус штурмует Россию: в Москве за сутки умерли 14 человек

Светлана Краснова, главврач второй инфекционной больницы Москвы, сообщила, что в медучреждении находится 720 человек по состоянию на 12 апреля.
Опасный китайский вирус атакует Российскую Федерацию. Зараженных в России 13 584, уханьская зараза убила 106 человек, 1 045 выздоровели.
Только в Москве за прошедшие 24 часа скончалось 14 человек в возрасте от 52 до 82 лет с подтверждённым коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.
"Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта" — говорится в сообщении ведомства.
Также стало известно, что в Коммунарке состоит на лечении 503 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Алексей Венедиктов со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко.
Из них:
- с диагнозом пневмония - 487,
- COVID подтверждённых 286
- В ОРИТ 52 (на ИВЛ 24).
За сутки поступило 49, выписано 5.
Кроме того, Светлана Краснова, главврач второй инфекционной больницы Москвы, сообщила, что в медучреждении находится 720 человек по состоянию на 12 апреля.
Находится на лечении 720 человек, из них:
121 человек с подозрением на COVID (в том числе 15 детей, 12 беременных, 7 человек в хирургическом отделении),
68 человек с подтвержденным COVID (5 детей, 5 беременных),
8 пациентов в ОРИТ из них 5 COVID + (3 на ИВЛ).
Поступило 54 человека, из них 5 с подозрением на COVID.
Выписан 21 человек.
Кроме того, в России паника.
В WhatsApp-чатах и Одноклассниках начали рассылать сообщения, что всех россиян (да) будут прививать вакциной против коронавируса и нельзя ее позволять колоть - потому, что вместе с ней вколят "наночип" для контроля и даже управления человеком, либо некие "оглупляторы".
Источники рассылок - антипрививочники и "граждане СССР".
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреляНапомним, ранее сообщалось, в Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц.
Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.