Коронавирус нещадно убивает американцев: в США наступили черные дни

Коронавирус уцепился за США / Фото pixabay.com

Мрак и слезы царят в США – уханьская зараза впилась в сверхдержаву и даже не пытается отпустить.

Сегодня США стали лидером по количеству смертей от коронавируса – погибли 20 389 человек, при этом эта цифра удвоилась буквально за последние пять дней.

Добавим, что на втором месте по количеству смертей Италия – там погибли 19 468 человек.

По словам Джона Хопкинса, в США у 524 903 человек вывили коронавирус, пишет CNN.

Больше всего людей умерло в Нью-Йорке - там жертвами болезни стали 6367 человек.

В воскресенье, 12 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о введении режима стихийного бедствия. Отметим, что впервые в истории такой режим вводится сразу в 50 штатах.

Согласно заявлениям Белого дома, декларация предоставляет федеральное финансирование местным компаниям и органам власти, а также некоторым некоммерческим организациям. Она также может помочь правительствам штатов координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус армии.

Кроме того, Трамп пообещал восстановить экономику США, чтобы почтить память тех, кто умер в результате пандемии коронавируса.

"Мы собираемся восстановить ее снова в честь всех тех, кто погиб сегодня", - сказал Трамп в субботу вечером на Fox News.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

По словам ученых, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов.