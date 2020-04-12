Беларусь быстро летит прямо в "пасть" коронавируса: за сутки много заболевших

В Беларуси за сутки заболели 352 человека / Reuters

Опасная уханьская зараза не любит, когда над ней смеются. Более того, она сама смеется над людьми, разрушает их планы, превращает людей в паникеров и невротиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, наверное, уже жалеет, что в начале апреля во всеуслышание заявил, что для предотвращения болезни нужно больше работать.

Лукашенко советовал гражданам побольше гулять, сидеть у костра, говорил, что лучшее лекарство от коронавируса – это козочки и жирная пища.

Но не помогло.

Страна, которая критиковала введение карантина у соседей, сегодня быстрыми темпами мчится прямо в пасть коронавирусу.

В Беларуси за последние сутки коронавирус COVID-19 подтвердился у 352 человек, число заражений превысило 2,5 тысячи.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 352 человек, умерли трое, выздоровел 31 пациент.

"Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме", — говорится в сообщении белорусского Минздрава.

Отмечается, что 50 заболевших нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровело 203 человека. Умерло 26 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеКоронавирус штурмует Россию: в Москве за сутки умерли 14 человекНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально выявили 2777 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек.

Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.