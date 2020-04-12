Коронавирус в России: экс-советник Путина рассказал о самом страшном

В РФ никто не представляет масштабов эпидемии китайского вируса, поделился экс-советник Владимира Путина / Reuters

В Российской Федерации самое страшное заключается в том, что никто не представляет масштабов эпидемии убийственного китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия.

В РФ даже не могут идентифицировать, болен ли человек на коронавирус или нет, рассказал бывший советник президента страны Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, какой бы ни была тяжелой и катастрофической ситуация на территории Италии, Испании, США и других высокоразвитых стран – у них есть хотя бы приблизительное представление о масштабах катастрофы.

"Самое страшное в России заключается в том, что масштабов эпидемии на территории России никто не представляет", – заявил собеседник.

Экс-советник Путина добавил, что в Китае из самолетов, которые прилетают с российской территории с китайцами, снимают больных людей и сообщают об этом властям РФ.

"Я каждый день читаю информацию о том, что приезжают китайцы из Владивостока на территорию Китая, и из каждого рейса, там самолеты, видимо, какие-то чартерные или какие-то… летают, вывозят китайцев, и из каждого рейса китайцы снимают от двух до двадцати человек, зараженных коронавирусом и информируют российские власти...", – поделился эксперт.

Ранее Андрей Илларионов говорил, что в России нет системы тестирования на коронавирус. Экономист также сказал, что Владимир Путин абсолютно проглядел пандемию.

Напомним, коронавирус в России 12 апреля по официальным данным диагностирован у 15 770 человек, 130 инфицированных – скончались.