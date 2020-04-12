"Как в войну": коронавирус устроил в Москве 41-й год

В Москве сотни скорых развозят пациентов / Фейсбук Г.Федорова

В Москве больницы буквально забиты пациентами с симптомами коронавируса, при этом новые больные продолжают постоянно прибывать.

Об этом рассказал бывший член Общественной палаты РФ, лидер движения Гражданская солидарность Георгий Федоров, который попал в одну из московских клиник.

"Приемный покой забит больными, причем у большинства одинаковые симптомы. Почти у всех пневмония разной степени тяжести. Скорые подъезжают каждые 5-7 минут. Люди разных возрастов и национальностей. Реально при мне привезли несколько тяжелых стариков, которых отправляли сразу в реанимацию", – рассказал он в своем Facebook.

Он подчеркнул, что в Москве медики, в условиях пандемии коронавируса, работают, как в режиме военного времени.

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"Это просто какой-то безумный конвейер из больных людей. Мне сделали мазок на КВ19 и другие анализы где-то через час. Причем большинство людей кашляют и видно, что все с температурами. Всех складывают в общие палаты. Мест видимо уже под завязку", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц.