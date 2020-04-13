Коронавирус в США: стало известно, когда Штаты начнут ослаблять карантин

В США от коронавируса умерли более 22 тысячи человек / Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки, которые вышли на первое место в мире по количеству зараженных и жертв коронавируса COVID-19, уже в мае могут начать постепенно снимать карантин, введенный из-за пандемии. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, в конце апреля ситуацию с распространением коронавируса в США оценят, и отмена карантина будет зависеть от общей ситуации с количеством больных COVID-19 в стране и конкретных местах, сообщает CNN.

Фаучи надеется, что "по крайней мере в каких-то направлениях" Соединенные Штаты смогут вернуться к нормальной жизни. В то же время директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США отметил, что есть "чрезвычайно большой риск" дальнейшего распространения коронавируса. Поэтому спешить с возобновлением работы бизнеса и возвращением к предыдущему ритму жизни не стоит.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 13 апреля коронавирус в США подхватили более 560 тысяч человек, умерли более 22 тысячи человек. Самая плохая ситуация наблюдается в самом большом американском городе – Нью-Йорке. Там на улицах даже появились мобильные морги. Стоит отметить, что в последний раз их видели после теракта 11 сентября 2001 года.

В целом, по состоянию на 6 утра понедельника, 13 апреля, в мире зарегистрировали 1 850 220 случаев заражения коронавирусом. При этом 114 215 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.