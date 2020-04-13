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"Обосс*лся от смеха": Кашпировский оздоравливает онлайн при эпидемии коронавируса

13 апреля 2020, 20:50

За несколько дней видеозапись сеанса посмотрели сотни тысяч зрителей.

Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский вернулся, но теперь на YouTube / kashpirovskiy.com

Известный телевизионный целитель и психотерапевт Анатолий Кашпировский, который в конце 80-х был популярен благодаря лечению через телевизор, открыл свой канал в YouTube и ведет там трансляции по оздоровлению во время эпидемии коронавируса.

Ролики на видеохостинг Кашпировский опубликовывает уже давно, однако лишь во время пандемии к целителю вернулась былая слава.

За несколько дней запись оздоровительной трансляции посмотрели более ста тысяч человек. Он утверждает, что сеанс провел по просьбе зрителей, которые просили помощи в борьбе с коронавирусом для "спасения человечества". В ролике 80-летний Кашпировский раскритиковал тех, кто считает его мошенником и лжедоктором, назвав своих критиков детьми.

Некоторые зрители остались довольны сеансом от телецелителя и высказали свой восторг в комментариях.

"Я смотрела Вас и в 1989 году. Хорошо оздоровилась и тогда, оздоровилась и в настоящее время", — написала одна из зрительниц в комментариях.

"Весьма ощутимое облегчение в шейном отделе позвонка, и зрение значительно улучшилось. Огромное спасибо за ваше понимание наших проблем и ваш талант и огромный опыт. Берегите себя. Вы всем нам очень нужны", - пишет Людмила Салехова из Полтавы.

Читайте также"Окружена, но не сломлена": Сеть взорвалась смешными мэмами из-за отсутствия Covid-19 в Николаевской областиПользователи писали, что у них "прошел хруст", "посветлели вены на ногах", "ушло напряжение и боль в шее".

Впрочем, большинство комментаторов целителя троллили, оставляя под видео шуточные комментарии, например, что из-за Кашпировского у них выросло по три ноги.

"Все вылечилось, очки выкинул, стал бессмертным. Помолодел на 100лет. Бегаю как мастер спорта", "Я думал только мне помогло ...", "Анатолий Михайлович, спасибо Вам большое, хоронили собаку, включили ваше видео, так она вскочила и за ногу соседа-алкаша цапнула. Спасибо Вам большое, настоящий врач нашего времени!", "Страдал запорами и тут, посмотрев ваш ролик, меня конкретно пронесло", "Я один стал видеть в темноте как днём? Как вернуть все назад?!", "Посмотрел вашу передачу и ослеп. Нет зрения - нет проблем. Спасибо вам, Доктор!", "Мой одноногий товарищ посмотрел сеанс Кашпировского и не поверите....у него выросла вторая грудь", "Подзарядил банку с огурцами. Ем, чтобы спастись от коронавируса", "Испытывал затруднения с мочеиспусканием, после сеанса обосс*лся от смеха", - пишут иронично пользователи под видео.

Как ранее сообщалось, в связи с распространением по миру и в Украине жуткого коронавируса, Синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19.

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