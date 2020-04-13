Лукашенко опровергает смерть людей в Беларуси только от коронавируса

Лукашенко скептически относится к коронавирусу/ УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что исключительно от коронавируса на данный момент в стране никто не умер.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один!" - цитирует его государственное информагентство Белта.

По словам Лукашенко, все летальные исходы, о которых панически сообщали СМИ, связаны с "букетом хронических заболеваний", которые были у погибших. Он добавил, что у людей была диагностирована сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность и сахарный диабет "в комплекте".

Читайте такжеЛукашенко обвинил своих граждан в заболевании уханьской заразой"А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", — добавил он.

Лукашенко подытожил, что коронавирус создает в организме человека такую атмосферу, которая способствует развитию хронических заболеваний.

"Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер", — добавил он.

Как ранее сообщалось, во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Также напомним, Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут от голода в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.