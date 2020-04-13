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Прививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условие

13 апреля 2020, 22:29

Врач из США рассказал, может ли вакцина БЦЖ защитить от китайской хвори.

беларусь коронавирус
Вакцина БЦЖ может спасти от коронавируса лишь при одном условии

В период пандемии вакцина БЦЖ может способствовать тому, что человек или не заболеет коронавирусом, или перенесет его в легкой форме. Но такое развитие событий возможно при одном лишь условии.

Как сообщил в интервью на OBOZREVATEL врач из США Леонид Исаков, эта вакцинация может создавать определенные позитивные предпосылки.

Теоретически вакцина БЦЖ может работать, но только в том случае, если она дает формирование так называемого комплекса Гона. Если это тело Гона имеет место в легком, то там в большом количестве находятся макрофаги, то есть клетки-убийцы, которые как раз и способны осуществлять противовирусную защиту", – пояснил врач.

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В то же время, если проба Манту показывает отсутствие у пациента комплекса Гона, "он будет беззащитным" перед коронавирусом.

"БЦЖ вакцина на сам вирус никакого эффекта не может давать. Но просто потому, что увеличивается количество иммунокомпетентных клеток, улучшается шанс человека либо переболеть в легкой форме, либо не заразиться вообще", – уточнил врач.

Напомним, ранее сообщалось, привитые или переболевшие ветрянкой и корью имеют определенную степень защиты от коронавируса, заявил российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович. По его словам, иммунитет таких людей по отношению к коронавирусу крепче. При этом врач особо подчеркнул, что это не означает, что им не надо соблюдать меры предосторожности.

Также Главред писал, что по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,85 миллиона  человек во всем мире. Кроме того,  снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь более 114 тысяч.

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