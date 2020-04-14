В ВОЗ рассказали, возможно ли рецидивное заражение китайским коронавирусом

Сотрудники ВОЗ рассказали, возможно ли рецидивное заражение коронавирусом / Reuters

Высокопоставленные сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили возможность возвращений-рецидивов китайского коронавируса Covid-19.

Более того, по данным ВОЗ, которые приводят журналисты американского телеканала CNBC, у людей, перенесших заболевание коронавирусом, антитела с рецидивной инфекцией могут отсутствовать вовсе.

"По поводу выздоровления и нового заражения Covid-19, то у нас, я полагаю, пока нет максимального четкого ответа на данный вопрос", - говорится в совместном заявлении исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуация Майкла Райана и ведущего специалиста ВОЗ по Covid-19 Марии ван Керкхове.

В свою очередь, по словам ван Керкхове, данные проведенного в Шанхае исследования показывают, что у части излечившихся пациентов антитела не вырабатывались. В то время, как у других уровень ответа организма был очень высок.

Напомним, накануне, 13 апреля, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала о том, что защитные медицинские маски людям нужно носить до тех пор, пока они не станут мокрыми. В среднем после двухчасового использования маски можно утилизировать и надевать новые. В противном случае люди могут стать источником коронавирусной инфекции.

Позднее специальный представитель генерального директора ВОЗ по вопросам коронавируса Дэвид Набарро опубликовал новый прогноз по поводу того, сколько продлится пандемия китайского коронавируса Covid-19.