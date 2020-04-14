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Запаянный гроб и вскрытия: жуткие подробности похорон умершего от коронавируса в России

14 апреля 2020, 19:27

Сын умершего от китайской хвори подробно рассказал о похоронах своего отца.

похороны
Выяснилось, как хоронят умерших от коронавируса в России

Жуткий коронавирус быстро распространяется по миру, не стала исключением и Россия. 

Как пишет российские СМИ, сын 75-летнего Василия Сидорова рассказал о нюансах захоронения умерших в России от коронавируса COVID-19. Его отец умер от китайской хвори 12 апреля в 15-й Филатовской больнице Москвы. Дмитрий отметил, что перед похоронами в обязательном порядке проводят несколько вскрытий, а тело умершего передают в закрытом и запаянном гробу с фотографией.

Как сказал сын умершего в интервью МБХ Медиа,  проводят два вскрытия. Одно его умершему отцу уже сделали, чтобы удостовериться в диагнозе, затем будет еще одно.

"Тело отвезут на повторное вскрытие в больницу в Коммунарке. Нам не объяснили, почему и зачем это делается. Уже из Коммунарки выдадут тело и вещи, причем выдадут в закрытом гробу с фотографией, чтобы гроб не перепутать", – отметил Дмитрий.

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Он уточнил, что какой-либо контакт с телом вообще запрещен.

"Несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что вирус не живет долго на трупах. Более того, гроб будет не просто закрытый, а даже запаянный. И вещи, которые были у отца, выдадут в специальном конверте, на котором будет написано: "Вскрыть через пять дней", – рассказал сын покойного.

Гроб же выбирать можно самим, при чем – любой. Все как раньше, за исключением того, что гроб в закрытом виде:

 "Это никакой не цинковый гроб, никто не будет заливать могилу бетоном и так далее. Все по стандартной схеме".

Сотрудник ритуальной службы приезжает домой или с ним можно общаться через интернет.

Дмитрий пересказал слова сотрудницы ритуальной службы, которая помогает его семье, как они контактируют в морге.

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"Прежде, чем зайти на территорию морга, нужно надевать полную защиту, контактировать можно только через специальные окошки. И да, ты выбираешь гроб, этот гроб привозят в морг. В морге человека омывают, одевают, кладут в гроб и закрывают. С этой секунды его открывать нельзя", – отметил он.

На похоронах есть ограничение по количеству присутствующих людей – пять семь человек. Присутствовать имеют право только близкие родственники.

По словам Дмитрия, на похороны собес выделяет 16-17 тысяч рублей. Также государство может предоставить бесплатное место на кладбище (сейчас в Москве места дают только на Бутовском), но, чтобы выкопать могилу, нужно нанимать отдельно людей – это будет стоить 30-40 тысяч.

Напомним, ранее в Москве и области автомобили скорой помощи, которые везли зараженных коронавирусом, выстраивались в огромные очереди у больниц.

Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.

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