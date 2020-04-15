Откуда взялся коронавирус: разведка США докопалась до правды

Коронавирус не был создан в лаборатории / flickr.com/photos/niaid/albums

Смертоносный китайский коронавирус COVID-19, которым заразились уже почти два миллиона людей во всем мире, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань. К такому выводу пришли американские военные.

Глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли, комментируя вопрос, откуда взялся коронавирус, отметил, что по этому поводу существует много слухов и спекуляций в СМИ и в интернете.

"Вас не должно удивлять, что мы проявили к этому большой интерес. Нами было получено много разведданных, которые мы внимательно изучили", – цитирует Милли издание Politico.

По его словам, данные разведки свидетельствуют о том, что версия с разработкой в лаборатории выглядит минимум неубедительно.

"На данный момент это неокончательно, хотя вес доказательств, кажется, указывает на естественный характер. Но мы не знаем наверняка", – поделился он.

Как сообщал Главред, разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш увидел "российский след" в появлении смертоносного китайского коронавируса в мире, и в Украине в частности. По его версии, COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

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Напомним, ранее ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.