Коронавирус истребляет россиян: в Москве транспортный коллапс из-за пропусков

В метро Москвы бешеные очереди / из соцсетей

Коронавирус истребляет россиян. За сутки в России скончались 28 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель за 24 часа за все время эпидемии в стране. Общее число погибших от уханьской заразы возросло до 198.

Всего в РФ зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. В Москве зарегистрировано 1774 зараженных за последние сутки.

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.

Со среды, 15 апреля, в Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим для граждан при свершении поездок. Ограничения наложены на все виды таких передвижений - как в личном автомобиле, так и на общественном транспорте.

Несмотря на нерабочий апрель и режим самоизоляции, с утра жители региона столкнулись с немалыми проблемами.

Вслед за накладками при оформлении электронных пропусков, в первый день пропускного режима произошел транспортный коллапс. Автовладельцы встали в гигантских утренних пробках, особенно на въезд в город.

Очевидцы сообщали, что некоторые пассажиры такси прямо на дороге выходили из машин и пешком пытались добраться до метро, пишет Московский комсомолец.

В самой Москве коллапс произошел в метро. Несмотря на то, что пассажиропоток подземки с начала действия режима самоизоляции упал в разы, даже небольшого количества людей оказалось достаточно, чтобы на входе появились огромные очереди.

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее сообщалось, в Российской Федерации самое страшное заключается в том, что никто не представляет масштабов эпидемии убийственного китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия.

В РФ даже не могут идентифицировать, болен ли человек на коронавирус или нет, рассказал бывший советник президента страны Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.