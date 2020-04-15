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У Путина подозревают коронавирус – почему обрадовались его оппоненты

15 апреля 2020, 18:13

Глава РФ показался на людях – и его противники тут же заявили: "Путин болен и, может, даже умирает".

У Путина подозревают коронавирус
У Путина подозревают коронавирус / Reuters

Российский президент Владимир Путин поучаствовал в онлайн-саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят РФ, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. Но больше, чем озвученные им тезисы, многих заинтересовал подозрительный кашель Путина.

Именно кашель – первый и один из главных симптомов коронавируса. И многие обратили внимание, что кашлял президент РФ не единожды.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что с его шефом все нормально: "Здоровье нормальное".

Тем временем Путин выступил с очередным обращением по поводу ситуации вокруг коронавируса. Он пообещал:

  • малому и среднему бизнесу предоставить безвозмездную помощь от государства;
  • 75% кредитов на зарплаты будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка;
  • единственное требование к предприятиям – сохранить занятость на уровне 90%.

    Ранее астролог назвал год, когда Россия избавится от Путина. Влад Росс рассказал, успеет ли Путин насладиться вечным правлением.
    Напомним, назван первый признак тяжелой формы Ковид-19. Ученые назвали признаки, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

    Владимир Путин новости России коронавирус в России
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