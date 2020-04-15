У Путина подозревают коронавирус – почему обрадовались его оппоненты

У Путина подозревают коронавирус / Reuters

Российский президент Владимир Путин поучаствовал в онлайн-саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят РФ, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. Но больше, чем озвученные им тезисы, многих заинтересовал подозрительный кашель Путина.

Именно кашель – первый и один из главных симптомов коронавируса. И многие обратили внимание, что кашлял президент РФ не единожды.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что с его шефом все нормально: "Здоровье нормальное".

Тем временем Путин выступил с очередным обращением по поводу ситуации вокруг коронавируса. Он пообещал:

малому и среднему бизнесу предоставить безвозмездную помощь от государства;

75% кредитов на зарплаты будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка;

единственное требование к предприятиям – сохранить занятость на уровне 90%.

Ранее астролог назвал год, когда Россия избавится от Путина. Влад Росс рассказал, успеет ли Путин насладиться вечным правлением.

Напомним, назван первый признак тяжелой формы Ковид-19. Ученые назвали признаки, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.