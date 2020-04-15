В Австрии фермер закрыл из-за коронавируса 15 работников из Украины

Фермер посадил украинцев под замок / Фото: pasja1000/pixabay.com

В Австрии местный фермер на своем предприятии по переработке овощей заподозрил у 15 украинских заробитчан коронавирус и отправил на жесткий карантин.

Как сообщает консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, мужчина закрыл украинцев в местах их проживания и запретил выходить.

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, "нечестным фермером", — сказала консул.

По словам дипломата, украинцы жалоб не предъявляли и в консульство никто из них за помощью не обратился.

Уточняется, что инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Фермер заявил, что закрыл украинцев из благи побуждений – чтобы они не заразили коронавирусом других рабочих.

Консулу стало известно, что 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы передвижения, а трое оказались против и написали на фермера жалобу. Впоследствии к ситуации подключилась земельная служба по защите прав рабочих. Происшествие расследуют австрийские правоохранители в рамках дела о незаконном лишении свободы.

"Она находится на контроле австрийских компетентных органов. Директор рабочей палаты Верхней Австрии сообщил, что обязательно свяжется с нами, если надо будет помощь от посольства Украины", — сказала она.

В консульстве подчеркнули, что данная ферма не впервые попадает в поле зрение полиции. Ранее работники жаловались в соответствующие структуры на 72-часовой рабочий день.

Как известно, по состоянию на 15 апреля в Австрии обнаружили более 14 тысяч случаев коронавируса, среди них 393 летальные.

Напомним, спрос на украинских трудовых мигрантов настолько велик, что, несмотря на пандемию коронавируса, иностранные правительства готовы отправлять в Украину за свой счет чартерные самолеты, которые привезут в их страну дешевую рабочую силу на летний сезон 2020 года.

Как ранее сообщалось, работу в Польше в связи с пандемией коронавируса потеряла треть украинских трудовых мигрантов, часть заробитчан жалуются на ограничение и снижение доходов.