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"Только пожилые умирают": в РФ Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе"

16 апреля 2020, 13:32

Известная российская телеведущая и медик Елена Малышева отличилась заявлением крайней степени скандальности.

Малышева
Елена Малышева отличилась скандальным высказыванием / GLOBALLOOK

Одиозная российская телеведущая и медик Елена Малышева угодила в очередной скандал по медицинской тематике.

Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, она рассказала, что китайский коронавирус - прекрасная вещь, поскольку он приводит к смерти исключительно пожилых людей.

"Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю. Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших", - сказала Малышева.

Она объяснила свою позицию тем, что средний возраст людей, умирающих из-за последствий китайского коронавируса - 79,5 лет, а дети им практически не болеют. 

Малышева полагает, что с точки зрения угрозы для человеческой популяции корь, несмотря на наличие рабочей вакцины, намного опаснее Covid-19. Мол, дело в этом - от кори дети умирают, а от коронавируса - нет.

Напомним, ранее врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус, соведущий Елены Малышевой в медицинской передаче "Жить здорово", в эфире рассказал, что каннибализм (прием в пищу мяса людей) безвреден.

Елена Малышева новости России коронавирус китайский коронавирус Covid-19
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