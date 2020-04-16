"Только пожилые умирают": в РФ Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе"

Известная российская телеведущая и медик Елена Малышева отличилась заявлением крайней степени скандальности.
Одиозная российская телеведущая и медик Елена Малышева угодила в очередной скандал по медицинской тематике.
Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, она рассказала, что китайский коронавирус - прекрасная вещь, поскольку он приводит к смерти исключительно пожилых людей.
"Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю. Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших", - сказала Малышева.
Она объяснила свою позицию тем, что средний возраст людей, умирающих из-за последствий китайского коронавируса - 79,5 лет, а дети им практически не болеют.
Малышева полагает, что с точки зрения угрозы для человеческой популяции корь, несмотря на наличие рабочей вакцины, намного опаснее Covid-19. Мол, дело в этом - от кори дети умирают, а от коронавируса - нет.
Напомним, ранее врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус, соведущий Елены Малышевой в медицинской передаче "Жить здорово", в эфире рассказал, что каннибализм (прием в пищу мяса людей) безвреден.