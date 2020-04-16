Комаровский ошарашил причиной дикой вспышки коронавируса в Италии

Комаровский назвал причину массовых смертей от коронавируса в Италии / Скриншот

Известный детский врач Евгений Комаровский, который ранее назвал главную ошибку при лечении коронавируса, назвал причину эпидемии в Италии.

Как заявил он на своем YouTube-канале, одной из причин эпидемии коронавируса в Италии могло стать неконтролируемое употребление населением антибиотиков без надобности.

"Дело в том, что чем активнее используются антибиотики, особенно без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", – объяснил опасность таких лекарств Комаровский.

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Именно поэтому, подчеркнул он, когда при коронавирусной инфекции возникает бактериальное осложнение, то в основном оно вызвано бактериями, на которые ничего не действует.

"И это один из факторов, который может приводить к повышению летальности. Все это лишний раз всем нам дает повод задуматься над тем, о чем постоянно говорит ВОЗ. О том, что необоснованное, неправильное использование антибиотиков – чуть ли не один из самых главных рисков, который стоит перед всем человечеством. Поэтому людям надо учиться и никогда не использовать антибиотики в порядке самолечения", – акцентировал внимание врач.

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