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Ученые пояснили опасность диабета для зараженных коронавирусом

16 апреля 2020, 23:59

Заболевание поражает уязвленные клетки иммунной системы.

Диабет
Диабет усугубляет коронавирус / Фото: УНИАН

Международная группа ученых в результате исследований пришла к выводу, что высокий уровень глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом способствуют более тяжелым симптомам при гриппе и коронавирусе Covid-19.

Как пишет журнал Science Advances, опасный вирус проникает в организм человека, и начинают синтезироваться цитокины как часть иммунного ответа.

Отмечается, что клетки иммунной системы человека передают сигналы и пытаются противостоять заболеванию, однако не могут побороть патоген. Однако организм больных диабетом вырабатывает слишком много цитокинов и противостояние в организме приводит к разрушению тканей. В результате воспалительный процесс поражает все системы, что часто приводи к смерти.

Читайте такжеПервая женщина, испытавшая вакцину от Covid-19, поделилась эмоциямиУченые полагают, что повышенный уровень глюкозы в крови мешает организму побороть воспаление. Эксперимент проводили на мышах, которые были инфицированы вирусом. Им вводили глюкозу, что существенно ослабляло организм.

Позже результаты исследования были подтверждены на группе пациентов в Ухане, где изначально произошла вспышка коронавируса. Медики взяли кровь на анализ у 119 пациентов с Covid-19, среди которых были больные с сахарным диабетом. Организм людей с повышенным сахаром с трудом справлялся с прогрессирующим воспалением, а иногда это ему и не удавалось.

Как ранее сообщалось, в США в небольшом городке штата Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 пожилых людей, умерших от коронавируса Covid-19.

Как ранее сообщалось, власть США вынуждена хоронить погибших от коронавируса в братских могилах, которые выкопали на острове Гарт Айланд недалеко от Манхэттена.

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