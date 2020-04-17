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"Готовы к открытию": Трамп сделал важное заявление из-за коронавируса

17 апреля 2020, 08:42

Отмена карантина в США из-за COVID-19 будет проходить в три этапа.

Дональд Трамп
Дональд Трамп представил план выхода США из карантина / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы к постепенному снятию карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.  Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может являться долгосрочным решением. В первую очередь, часть ограничений снимут с тех районов страны, где новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не было в течение последней недели. Под эту категорию  подпадает 30% территории США. При этом губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

"Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время вновь открыться, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи", - отметил президент США 16 апреля.

Как планируют снимать карантин в США

Отмена ограничительных мер в США из-за коронавируса будет проходить в три этапа. При этом в разных штатах будут использованы различные сценарии.

Первый этап. Будут открыты рестораны, бары, спортивные залы и другие общественные места. При этом сохранятся меры по социальному дистанцированию. В общественных местах людям необходимо будет находится на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более десяти человек.

Также американцам предложат отказаться от поездок, которые не являются необходимыми. На первом этапе учебные заведения останутся закрытыми,  сохранится запрет на социальную активность для пожилых людей. Врачи смогут проводить плановые операции.

Второй этап. Откроются учебные заведения, будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

Третий этап.  Будут отмены ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Все учреждения смогут возобновить работу.

Кроме того в стране разрешат возобновить спортивные мероприятия. Однако сначала матчи будут проводить при пустых трибунах, затем начнут пускать ограниченное количество людей. Стадионам разрешат полностью заполнять трибуны лишь после устранения угрозы коронавируса.

Сколько больных коронавирусом в США 17 апреля

По состоянию на 6 утра пятницы, 17 апреля, в мире зарегистрировали 2 158 033 случая заражения коронавирусом - это почти на 95 тысяч больше зараженных, чем вчера. При этом 144 221 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Таким образом количество летальных случаев возросло на более семь тысяч. 

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 671 349. Коронавирус в США убил 33 268 человека - за сутки число жертв выросло на более чем три тысячи. 

Коронавирус в США - статистика 17 апреля
Коронавирус в США - статистика 17 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае страна должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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