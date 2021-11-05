18 малышей случайно привили от коронавируса

Все дети в больнице / УНИАН

В Ханое во Вьетнаме по ошибке привили 18 младенцев привили от коронавирусной инфекции.

Малышам было от двух до шести месяцев, пишет The Star.

Детям укололи инъекции в среду, 3 ноября. Это произошло в поликлинике района Куок Оай. Им ввели препарат Pfizer / BioNTech. В Департаменте здравоохранения Ханоя об этом узнали на следующий день.

Дети уже в больнице Святого Павла в Ханое. Их обследуют и лечат. Медики оценивают состояние здоровья малышей, как стабильное. Но у некоторых уже наблюдался жар, покраснение и припухлость на месте укола.

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Читайте такжеФорма 028: в Минздраве пояснили, как удержаться на работе без прививки от коронавирусаПока причины произошедшего выясняют специалисты. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Напомним, в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.

Также ранее сообщалось, что противопоказаниями для вакцинации детей Comirnaty является аллергическая реакция на один из компонентов и детский мультисистемный воспалительный синдром. Вторая доза противопоказана, если после первой прививки подросток перенес миокардит или перикардит.

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