Иран запретил вылет самолетов во время призывов к молитве

{1-}Власти Ирана запретили самолетам взлетать во время призыва мусульман на молитву, которая должна совершаться пять раз в день.

Об этом заявил официальный представитель комитета культуры иранского парламента Али Тахери, передает РИА "Новости".

По его словам, особое внимание будет сосредоточено на призыве к утренним молитвам. По данному вопросу высказался и глава Авиационной организации Ирана Хамид Реза Пахлевани. Он заявил, что самолеты будут получать разрешение на взлет только через 30 минут после азана - призыва к обязательным молитвам, чтобы у пассажиров "было время выполнить свои религиозные обязанности".

Тахери также подчеркнул, что пристальное внимание будет уделено соблюдению сотрудницами аэропортов и авиакомпаний мусульманского этикета в отношении женской одежды.

Азан - призыв к молитве, возвещаемый с минарета служителем мечети - муэдзином. Согласно законам ислама, каждый мусульманин должен молиться пять раз в сутки: утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью.

Напомним, в Иране полиция нравов запретила продажу в стране кукол Барби. Запрет призван защитить иранских детей от губительного влияния западной культуры, разрушающей исламские ценности.

Фото: news.mail.ru

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