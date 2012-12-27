Слезы Путина, кризис и провал Саакашвили. Топ-10 мировых событий

"Главред" продолжает подводить итоги года и предлагает читателям свой рейтинг главных мировых событий-2012.

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В уходящем году мир сотрясали кризисы и войны, видные политики возвращались к власти, как Владимир Путин, или оставались на посту, как Барак Обама, а Европа боролась с серьезнейшим кризисом а в ряде стран сменилось руководство. В Норвегии же Андерс Брейвик получил 21 год тюрьмы.

Из всего многообразия мировых событий года "Главред" выделил 10 самых важных.

1. Россия: Владимир Путин вернулся со слезами

Выборы президента Российской Федерации, как и подведение их итогов в марте, сопровождались массовыми протестами российской оппозиции, но все хорошо понимали, что в РФ нет силы, способной повлиять на заранее предсказуемый результат.

Накануне инаугурации Путина в Москве состоялось массовое выступление оппозиции под названием "Марш миллионов".Акция была санкционирована властями, но когда колонна демонстрантов подошла к месту проведения митинга на Болотной площади, начались столкновения протестующих с полицией. В итоге более двух десятков людей получили ранения, несколько сотен задержаны. Акции протеста и задержания продолжились и в день инаугурации президента, но складывалось впечатление, что официальная Москва их просто не видела.

Кстати, сам Владимир Владимирович, выступая перед сторонниками по случаю своей победы, прослезился (ФОТО). Позже у президента, правда, сказали, что слезы были просто от ветра.

На церемонии вступления Владимира Путина в должность не было никого из действующих лидеров иностранных государств – это традиция, сложившаяся с 2000 года, когда он впервые возглавил страну. В Кремле это объясняют "внутрироссийским характером" мероприятия.

Зарубежные стороны на церемонии в Кремле были представлены главами диппредставительств, а также давними друзьями Путина – экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

По семи российским телеканалам, транслировавшим торжества, в течение двух часов давали жуткую картинку абсолютно пустых улиц Москвы, по которым от Дома правительства до Кремля следовал кортеж новоизбранного президента.

"Нас в детстве пугали нейтронной бомбой, которая убивает людей, сохраняя материальную часть, так вот Москва выглядела именно так, в этом было что-то инопланетное", – поделился тогда своими впечатлениями от увиденного один из российских оппозиционеров.

А закончился первый год третьего президентского срока Путина его большой пресс-конференцией. Судя по тому, как выглядел и держался российский лидер, журналисты сделали вывод: Путин уверовал в собственную непогрешимость и расслабился. Косвенным подтверждением этому стал и ответ Путина на вопрос корреспондента "Новой газеты" Дианы Хачатрян, совершал ли он за последние 12 лет какие-нибудь ошибки: "Не вижу никаких крупных системных ошибок".





2. США: второй срок Барака Обамы

"Еще четыре года... Это случилось благодаря вам. Спасибо", – написал Барак Обама в Twitter, когда стало ясно, что он победил на выборах в начале ноября.

Это высказывание президента, сопровождавшееся фотографией, на которой он обнимает жену, всего за 22 минуты установило новый рекорд по количеству ретвитов.

Обама выиграл гонку у республиканца Митта Ромни. Он получил 332 голоса выборщиков, хотя за него проголосовал лишь 51,0% американцев. У Ромни — 206 голосов.

Обама заявил, что возвращается в Белый дом "полным решимости и вдохновения скорее приступить к работе". По его словам, он готов работать с республиканскими лидерами в Конгрессе, чтобы уменьшить дефицит государственного бюджета, усовершенствовать налоговое законодательство и иммиграционную систему.

Параллельно с выборами президента избирались 11 губернаторов, треть сенаторов и все 435 членов Палаты представителей Конгресса США. По их результатам республиканцы сохранили контроль над нижней палатой Конгресса – Палатой представителей, а за демократами осталось большинство в Сенате.Это значит, что противостояние между президентом и конгрессменами будет продолжаться, поскольку Палата представителей играет значительную роль, в частности, в финансово-бюджетных вопросах.

По мнению американских политологов, избиратели оценили усилия Обамы по спасению автомобильной промышленности США в 2009 году, операцию, в результате которой в Пакистане в прошлом году был убит Усама бен Ладен и, конечно же, его действия в преодолении последствий обрушившегося на восточное побережье страны урагана "Сэнди".





3. ЕС: кризис и спасение зоны евро

Весь уходящий год Евросоюз боролся с кризисом, в частности, решал вопрос помощи Греции, проблемы которой угрожали развалом еврозоны. Проблемы остаются, и серьезные, но нужно отметить, что еврозона 2012 год пережила, хоть в этом и были сомнения.

В самом конце уходящего года министры финансов ЕС на саммите в Брюсселе достигли компромисса по одной из ключевых проблем сохранения зоны евро – дали Европейскому центробанку право осуществлять прямой надзор за банками еврозоны.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, в дальнейшем необходимо уточнить принципы банковского надзора, чтобы система заработала в 2014 г., а также прийти к координации экономической политики стран для упрочения конкурентоспособности всей еврозоны.

Кроме того, на встрече в Брюсселе было принято окончательное решение о выделении Греции очередного транша помощи Евросоюза, ЕЦБ и МВФ в 34 миллиарда евро. Деньги кредиторов начнут поступать на счета правительства незамедлительно, уже в этом году.

По мнению еврочиновников, это была встреча конкретных и действенных решений – в еврогруппе смогли договориться о банковском контроле, достигнут компромисс по Греции.

В то же время, европейским лидерам еще предстоит окончательно договориться о механизме спасения проблемных банков и координации гарантий по депозитам частных вкладчиков. Следует напомнить также, что не только Греция, но и Ирландия с Португалией далеки от полного экономического здоровья, не исключена в будущем и необходимость полномасштабного плана спасения Испании.

Так что, несмотря на серьезный прогресс в 2012 году, 2013-й также обещает стать для единой Европы напряженным годом – уже четвертым подряд.





4. ЕС получил Нобелевскую премию мира

Закончить разговор о Европе-2012 нельзя, не упомянув еще об одном довольно неожиданном и важном событии.

Норвежский Нобелевский комитет 12 октября присудил Нобелевскую премию мира Евросоюзу за развитие демократии в Европе и примирение между странами региона после Второй мировой войны, объявив, что организация помогла "превратить Европу из охваченного войной континента в континент, на котором долгое время процветает мир".

Напомним, в 2012 году ЕС исполнилось 60 лет: в 1952 году было создано Европейское объединение угля и стали, на основе которого впоследствии сформировался ЕС. Первыми участниками организации стали Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Целью ее создания было провозглашено предотвращение войн между Францией и ФРГ.

Сейчас ЕС насчитывает 27 членов. Последние из них – Болгария и Румыния – присоединились к блоку в 2007 году.

10 декабря премию мира из рук председателя норвежского Нобелевского комитета Турбьерна Ягланда приняли руководители ЕС – председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, председатель Европарламента Мартин Шульц и президент Европейского совета Херман ван Ромпей. Премиальные средства в размере 930 тысяч евро ЕС передаст на нужды пострадавших из-за войн детей, которые, по словам главы Еврокомиссии, "являются не только главной надеждой на будущее, но и всегда становились главными жертвами конфликтов".

Действительно, шестьдесят лет мира – это впервые за всю долгую историю Европы. Однако мир встретил известие о награждении с некоторым недоумением.

Группа нобелевских лауреатов во главе с южноафриканским архиепископом Десмондом Туту в конце ноября выступила против награждения ЕС. По мнению недовольных, деятельность Евросоюза не отвечает представлению о премии мира, которое сформулировал в своем завещании Альфред Нобель, а присуждающий ее Норвежский Нобелевский комитет реформировал премию "непозволительным" образом. Недовольство выразила и Россия. В частности, президент Путин заявил, что не понимает, за что ЕС получил столь высокую награду.





5. Ближний Восток: ООН признала Палестину

Генеральная Ассамблея ООН в ноябре проголосовала за повышение статуса Палестинской автономии до государства-наблюдателя, не имеющего членства, несмотря на возражения со стороны Израиля и США. В общей сложности за повышение статуса отдали голоса 138 стран, в том числе Россия, Франция и Япония, представители 41 государства воздержались (среди них были Великобритания и Германия).

Это решение дает палестинцам возможность участвовать в дебатах на Генассамблее, открывает для них дорогу к вступлению в различные агентства ООН, а также, теоретически, - в Международный уголовный суд.

Ранее президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил на Генеральной ассамблее, что голосование о статусе палестинцев "станет последним шансом для создания двух государств".

Против проголосовали девять стран: США, Израиль, Канада, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Панама и Чехия.

Напомним, ровно 65 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию №181, подразумевавшую создание двух государств. Тогда было основано государство Израиль.

Накануне голосования Махмуд Аббас призвал ООН наконец-то выдать "свидетельство о рождении Палестины".

В свою очередь, противники повышения статуса автономии настаивали на том, что палестинское государство должно возникнуть лишь в результате двусторонних переговоров. Как заявил посол Израиля в ООН Рон Проcор, "мира можно добиться только в ходе переговоров", а не через ООН.

"Никакое решение ООН не сможет порвать 4000-летнюю связь между народом Израиля и землей Израиля", – сказал Проcор.

Хотя нынешнее повышение статуса, по общему мнению, является скорее символическим шагом, у него будут и вполне ощутимые дипломатические последствия. Теперь палестинцы смогут участвовать в обсуждениях ООН, у них также появится возможность вступить в такие организации как Международный уголовный суд.

Израиль охарактеризовал состоявшееся в ООН голосование, как "вредный политический театр", который "вредит миру", пригрозив "эффективным и чувствительным" ответом.

К концу года напряженность на границе Израиля и Палестины вылилась в вооруженные конфликты. Так, с 14 до 20 ноября израильские войска проводили акцию "Облачный столп", в результате которой погибли более 140 человек с палестинской стороны и 5 - с израильской. Акция была ответом на ракетные обстрелы с территории сектора Газа, контролируемой движением ХАМАС. Мир был заключен, но время от времени он нарушается. Так, несколько дней назад с территории Палестины по Израилю была выпущена ракета.

Так что в новом году ближневосточный регион, скорее всего, останется одной из горячих точек планеты.





6. Исламский мир протестует против "Невиновности мусульман"

В июле на YouTube появился 14-минутный трейлер к фильму "Невиновность мусульман". Из выложенных фрагментов было видно, что это малобюджетный любительский фильм. Пророк Мухаммед изображен в нем любителем женщин и предводителем кровожадной банды. В фильме также присутствуют мотивы гомосексуализма и педофилии.

Хоть фрагменты "Невиновности мусульман" появились на YouTube еще в июле, однако массовые акции протеста в мусульманских странах вспыхнули лишь 11 сентября, после того как о фильме рассказали некоторые арабские телеканалы и сайты.

Массовые выступления против фильма прошли не только в мусульманских странах, но и в тех, где есть мусульманские общины, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Норвегии, Франции. Ряд демонстраций закончился столкновениями с полицией.

В начале сентября в ходе беспорядков в ливийском городе Бенгази погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Американский посол за рубежом погиб впервые с 1979 года. По некоторым данным, беспорядки также произошли из-за фильма.

Госминистр Пакистана по железнодорожному транспорту Гулам Ахмад Билур назначил награду в 100 тысяч долларов за расправу над автором фильма. Пакистанские власти от заявления министра дистанцировались.

Некоторые страны, в том числе Россия и Казахстан, официально запретили распространение скандальной киноленты.





7. Египет: новая конституция и раскол страны



По результатам референдума в Египте принята новая конституция, предложенная президентом Мухаммедом Мурси, которая вводит в стране принципы шариата.

Пришедший к власти на волне революции в Египте лидер радикального движения "братьев-мусульман" Мурси не смог стать президентом всех египтян. После свержения режима Хосни Мубарака весной 2011 года страна вновь расколота на два лагеря – сторонников и противников принятой президентом конституционной декларации, дающей ему практически неограниченные полномочия.

После бурных протестов Мурси пошел на уступки и аннулировал указ, расширивший его полномочия, но так и не отказался от проведения референдума по проекту новой конституции, на чем настаивала объединенная оппозиция.

Референдум проведен, и по его результатам консервативная конституция принята. Исламисты уже призвали взорвать пирамиды в Гизе и Сфинкса, заявив, что эти древнеегипетские памятники — символы язычества, и идолы должны быть разрушены так же, как статуи Будды талибами в Афганистане.

А противники Мурси назвали его "новым фараоном", на улицы вышли десятки тысяч недовольных, крупные города отказываются подчиняться центральным властям.

Египет может оказаться на грани гражданской войны — столкновения происходят уже не только между демонстрантами и полицией, но и между сторонниками и противниками президента Мурси.





8. Сирия: гражданская война и 40 тысяч жертв

Конфликт в Сирии перерос в гражданскую войну и развивается по ливийскому сценарию. К концу года, по оценкам правозащитников, число жертв конфликта, начавшегося в марте 2011 года, превысило 40 тысяч.

Из-за невозможности повлиять на ситуацию бывший генсек ООН Кофи Аннан отказался по истечении срока мандата оставаться на посту спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию сирийского кризиса, его сменил бывший министр иностранных дел Алжира Лахдар Брахими.

Решения по урегулированию ситуации, предлагаемые западными странами и США, на уровне ООН блокируются Россией и Китаем.

В последние дни стало известно, что правительственная армия применила против повстанцев химическое оружие. СМИ облетело ужасное ВИДЕО пострадавших от газа.

Напряженность ситуации возрастает, и уже в начале года следует ожидать серьезных международных шагов по решению этой проблемы. Пока же гражданская война в стране не прекращается ни на день - оппозиция требует остатвки президента Башара Асада, а его сторонники называют оппонентов террористами.

О жестокости обеих сторон говорят даже видео и фото, постояно выкладываемые в интернет. Так, недавно в сети появилось видео, на котором мальчик (предположительно, представитель повстанцев), рубит голову заложнику.





9. Китай: смена поколений в руководстве

В Китае сменилось высшее партийное руководство. По итогам 18-го съезда Компартии, прошедшего в ноябре, избраны политбюро, постоянный комитет политбюро ЦК и генеральный секретарь компартии, которым стал вице-председатель КНР Си Цзиньпин. В должность председателя КНР он официально вступит в марте 2013 года.

Семь из девяти членов ПК политбюро 17-го созыва, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и председатель ПК высшего законодательного органа страны У Банго не вошли в новый состав ЦК.

Нынешнее руководство КНР во главе с председателем Госсовета Ху Цзиньтао находилось у власти с 2002 года и известно как "четвертое поколение", правящее страной после прихода коммунистов к власти в 1949 году.

Столь решительная, хотя и запланированная, смена ядра высшего партийного руководства говорит о том, что к "пятому поколению" руководителей КПК и КНР власть переходит в полной мере.

Как отметили наблюдатели, Цзиньпин, впервые в истории съездов КПК, обошелся в своей речи без цитат из Мао Цзэдуна и сначала упомянул народ, а партию – только во вторую очередь.

"Внутри партии остается много проблем, которые мы должны незамедлительно решить. В первую очередь это коррупция. Мы приложим все усилия, чтобы искоренить ее. Вся партия должна постоянно оставаться в полной боевой готовности", - сказал он.

Главными проблемами, стоящими перед новым руководством Китая, аналитики называют замедляющийся уровень роста экономики, растущий разрыв в доходах между различными слоями населения и старение населения страны.

По словам Ху Цзиньтао, необходимо разработать новую модель экономического развития, отвечающую изменениям как внутри страны, так и за ее пределами.





10. Грузия: поражение Саакашвили

На состоявшихся 1 октября парламентских выборах в Грузии блок "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили получил при голосовании по партийным спискам 54,85% голосов, правящая партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" — 40,43%.

По итогам выборов были избраны 150 депутатов парламента республики, из них 77 — по партийным спискам и 73 — по одномандатным округам (парламент Грузии избирается на четыре года).

Это стало сокрушительным поражением президента Саакашвили и его политической силы.

Судя по всему, после избрания нового президента (на третий президентский срок Саакашвили избираться не может), в стране изменится общественно-политический строй и власть фактически перейдет к парламенту и правительству. Президент будет формально предлагать кандидатуры на должность премьера, но лишь те, что ему предложит парламент.

В настоящее время новая власть отстраняет конкурентов со всех постов, а саакашвили даже напомнила о судьбе Юлии Тимошенко. По обвинению в уголовных преступлениях задержано более 20 чиновников прежнего правительства. Повлиял на итоги выборов и скандал с пытками в Глданской тюрьме на окраине Тбилиси. Кадры жестоких избиений и изнасилований были показаны независимыми телеканалами, массовые акции протеста прошли в Тбилиси и в других городах Грузии.

Лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что одним из приоритетных направлений его деятельности в случае успеха на выборах будет налаживание диалога между Москвой и Тбилиси. В Москве высказывают надежду, что перемены после парламентских выборов позволят Тбилиси приступить к нормализации отношений с РФ.

Кстати, власть в этом году поменялась еще в нескольких государствах. Так, во Франции президентом вместо Николя Саркози стал социалист Франсуа Олланд. А президентом Южной Кореи впервые стала женщина - Пак Кын Хе. Так что в новом году вполне можно ждать новых веяний и решений от влиятельных игроков мировой политики.

фото, видео: EPA / UPG, youtube.com