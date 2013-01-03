Хиллари Клинтон выписали из больницы в Нью-Йорке

{1-}Госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые покинула в среду больницу в Нью-Йорке и перевезена в другое место для дальнейшего обследования после того, как в воскресенье она была госпитализирована с тромбом и угрозой инсульта, сообщил телеканал NY1.

До сих пор Клинтон находилась в Нью-Йоркском пресвитерианском госпитале в Манхэттене, где ей сделали томографию во время планового осмотра и обнаружили тромб в районе верхнечелюстной пазухи. Как заявили тогда врачи, тромб находился между мозгом и челюстью Хиллари Клинтон у ее правого уха, но это не привело ни к инсульту, ни к иным неврологическим последствиям. Госсекретаря лечили антитромботическими препаратами, пишет РИА Новости.

Госдепартамент подтвердил, что самочувствие Клинтон улучшилось. "Она весьма активно говорит по телефону со всеми нами", — заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд.

Вместе с тем, как отмечает американская печать, болезнь Хиллари Клинтон ставит под вопрос ее дальнейшую политическую карьеру и, в частности, возможность баллотироваться в президенты США в 2016 году. По данным агентства Ассошиэйтед пресс, у нее был также обнаружен тромб в 1998 году в районе колена. На этот раз 65-летняя Клинтон не появлялась на публике с 7 декабря.