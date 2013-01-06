На ралли Дакар-2013 украинский экипаж пробился на 15-е место

{1-}На стартовавшем в Перу международном авторалли "Дакар-2013" украинский экипаж в составе украинца Алексея Кузьмича и россиянина Бориса Гадасина на "Г-Форс" стал пятнадцатым в зачете внедорожников.

Это результат стал лучшим среди украинских экипажей, сообщает Укринформ.

На дистанции между Лимой и Ниско протяженностью 13 км экипаж Гадасина отстал на 47 секунд от победителя, испанца Карлоса Сайнса на "Багги", который показал результат 7 минут 40 секунд.

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Другие украинские команды в классе внедорожников выступили так: 24. Владимир Васильев - Виталий Евтехов (1 минута 6 секунд отставания), 51. Вадим Нестерчук - Владимир Демьяненко (2 минуты 17 секунд).

В зачете грузовиков лучшим стал голландец Жерар де Рой на "Ивеко", мотоциклов - чилиец Франсиско Лопес Контардо на КТМ, квадроциклов - перуанец Игнасио Флорес Семинарио на "Ямахе".

Соревнования продлятся до 20 января по территории Перу, Аргентины, Чили.

фото: dakar.com

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