Французы предлагают в обмен на Депардье забрать Pussy Riot

{1-} В Facebook появилось франкоязычное движение, предлагающее президенту России Владимиру Путину освободить участниц группы Pussy Riot взамен на гражданство Жерара Депардье и Бриджит Бардо.

Тема предоставления российского гражданства всемирно известному актеру Жерару Депардье, который не пожелал платить на родине 75%-й налог на прибыль и рассорился с премьер-министром Франции Жаном-Марком Эро, не сходит со страниц французских газет, пишет "Die Welt".



Автор статьи в "Die Welt" Геше Вюппер отмечает, что именно в Мордовии отбывает заключение одна из участниц панк-группы Pussy Riot, "потому реакция общественности не заставила себя долго ждать".

По словам журналиста, Жерар Депардье, как и пожелавшая стать гражданкой России Брижит Бардо, уже стали объектом насмешек в интернете, свою озабоченность инцидентом выразили представители французских профсоюзов, да и политики не остались в стороне.



Так, деятель французской Партии зеленых Даниэль Кон-Бендит назвал Депардье и Бардо "законченными кретинами".



"Надо быть сумасшедшим или совершенно пьяным, чтобы назвать Россию страной великой демократии", - заявил французский политик.



Мадам Бардо он посоветовал "перезимовать в одном из лагерей Сибири".



В то же время, бывшая супруга Депардье Элизабет, напротив, попросила в своем интервью радиостанции RTL понимания и призвала "не бросаться в актера камнями".



"Он так поступил, потому что его недостаточно любили и мало обращали на него внимания. А когда у него появляется чувство, что он отвержен, он идет на провокации", - считает Элизабет.

Как ранее писал Главред, французскому актеру Жерару Депардье, который получил российский паспорт лично от президента РФ Владимира Путина, предлагали занять пост министра культуры Мордовии.



Как рассказал друг актера Николай Бородачев, от должности министра Депардье отказался.

фото: kremlin.ru,

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