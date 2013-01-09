Италию оштрафовали за перенаселенность тюрем

{1-}Европейский суд по правам человека присудил взыскать с правительства Италии штраф в размере 100 тысяч евро за содержание тюремных заключенных в тесных камерах.

Согласно постановлению суда, условия содержания в некоторых тюрьмах являются недопустимыми и нарушают права человека, пишет Лента.

В частности, речь идет об изложенных в Европейской конвенции запретах на применение пыток и бесчеловечное обращение. Страну обязали в течение года исправить ситуацию с условиями содержания арестантов.

Таким образом, Страсбургский Суд удовлетворил жалобу, которую в 2009 году подали семеро заключенных из двух итальянских тюрем.

Мужчины указывали на то, что их содержат в камерах площадью девять квадратных метров по трое, из-за чего каждому арестанту достается лишь три квадратных метра личного пространства.

Они также утверждали, что в тюрьме случаются перебои с электричеством и горячей водой.

Министр юстиции Италии Паола Северино назвала решение суда "удручающим", однако, по ее словам, другого вердикта она и не ожидала.

Ранее сообщалось, что Украина является лидером по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека.

Фото lb.ua

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