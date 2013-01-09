Депардье пригласили поработать в Тюменском театре

Известного французского актера Жерара Депардье, получившего российское гражданство, приглашает в свою труппу Тюменский большой драматический театр.

Соотсетствующее предложение изложено на странице драмтеатра в соцсети, сообщает Интерфакс-Украина

"У нас Родина Григория Распутина, роль которого совсем недавно сыграл Жерар Депардье. Всего в 100 км от нас находится единственный в мире частный музей Распутина в селе Покровское! В 200 км находится духовная столица Сибири Тобольск и уникальный музей-заповедник - Тобольский кремль, где прошли последние дни императора Николая II и его семьи, чьи судьбы так же связаны с Распутиным", – написал директор драмтеатра Сергей Осинцев.

В сообщении отмечается, что актер приглашается с марта 2013 года на условиях срочного трудового договора с окладом 16 тыс. рублей +22% +10% + уральский коэффициент 15%. Также предусмотрена доплата за исполнение ролей и аренда квартиры в центре Тюмени.

Официальное приглашение будет выслано актеру после Рождественских каникул, подчеркивается в сообщении.

Как ранее писал Главред, руководство Мордовии предложило Жерару Депардье пост министра культуры, но он отказался.

Фото: EPA/UPG

Новости по теме:

Депардье хочет к российскому гражданству добавить и бельгийское

Депардье может поселиться в Мордовии: уже получил ключи от квартиры

Пьяный Депардье в очередной раз попал в аварию