СМИ назвали вероятную причину авиакатастрофы во "Внуково"

Наиболее вероятной причиной катастрофы Ту-204 в московском аэропорту "Внуково" эксперты называют отказ реверса, помогающего экипажу остановить машину на скользкой полосе.

Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в технической комиссии. Отмечается, что всего за неделю до аварии во Внуково другой принадлежащий Red Wings Ту-204 с аналогичной неисправностью аварийно сел в аэропорту Новосибирска.

В технической комиссии по расследованию катастрофы во Внуково сообщили, что экипаж авиалайнера посадил воздушное судно в штатном режиме, хотя и не совсем аккуратно: Ту-204 приземлился с завышенной скоростью 250 км/ч при норме 225-245 км/ч и с перелетом в несколько сотен метров.

При этом, учитывая сокращенную тормозную дистанцию, а также низкую эффективность "колесного" торможения лайнера (весь день 29 декабря шел снег, снизивший коэффициент сцепления шин с покрытием ВПП), экипаж сделал ставку на применение реверса.

При активации этого устройства лопатки двигателей самолета разворачиваются, создавая таким образом обратную тягу, стремящуюся не разогнать, а, наоборот, затормозить катящуюся по полосе машину.

Независимые эксперты в трагедии тоже винят не экипаж, а конструктивную особенность самолета. Напомним, трагедия произошла 29 декабря в московском аэропорту Внуково. Самолёт компании Red Wings, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Судно развалилось на три части и загорелось. Погибли 5 человек. Трое находятся в больнице.

Напомним, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что предварительные причины ЧП — ошибка пилотов, плохие метеусловия или неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора.

Ранее "Главред" сообщал, что Ту-204 выкатился за взлетную полосу в столичном аэропорту "Внуково" и загорелся. По данным МВД, погибли четыре человека. Всего на борту было восемь человек.

Фото: ЕPА/UPG

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