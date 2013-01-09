Депардье может стать мордовским послом

Французский актер Жерар Депардье, который на днях получил российское гражданство, может стать послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Саранске.

Об этом заявил представитель правительства республики, сообщает РИА Новости.

"Он фотографировал объекты, которые строятся для чемпионата мира, в том числе и стадион "Юбилейный", для того чтобы рассказать Йозефу Блаттеру (президент ФИФА. – Ред.), как Саранск готовится к чемпионату", – сообщил чиновник, добавив, что Депардье и Блаттер являются друзьями.

Как ранее писал Главред, Депардье во время посещения Мордовии получил предложение главы республики Владимира Волкова занять вакантное место министра культуры. Актер сказал, что решение по этому предложению он примет после знакомства с бытом и культурой Мордовии во время следующих посещений.

Напомним, Депардье заявил, что готов стать послом черногорской культуры в мире.

фото: EPA/UPG

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