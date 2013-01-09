В Далласе сносят дом, где жил убийца Кеннеди

В Далласе (США) начался снос здания, в котором в течение нескольких месяцев жил Ли Харви Освальд – единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди, пишет Daily Mail.

Ли Освальд обитал в одной из квартир этого дома с ноября 1962-го по март 1963-го вместе с женой Мариной и дочерью, говорится в докладе комиссии Уоррена, которая расследовала смерть президента. Бывший морской пехотинец США, некоторое время живший (с октября 1959-го по июнь 1962-го) в Советском Союзе, вначале был арестован за убийство полицейского, приблизительно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди. Согласно выводам Комиссии Уоррена, 22 ноября 1963 года Освальд с шестого этажа книжного склада в Далласе трижды выстрелил в машину президента, в результате чего президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли ранен тяжело, а один из прохожих — легко), а затем убил местного полицейского. Комиссия решила, что он "действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи".

Освальд отрицал свою причастность к обоим убийствам. Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, он был убит владельцем ночного клуба Джеком Руби, убийство было показано в прямом эфире.

Спустя 50 лет после этих событий дом на Elsbeth Street, построенный в 1925 году и уже довольно обветшавший, решено было снести за нарушение строительных норм.

Владелица дома Джейн Брайян рассказала журналистам, что узнала о сносе дома от репортеров, пыталась связаться с адвокатом, чтобы подать иск об остановке процесса, и что полиция отказалась впустить ее в здание. По словам владелицы дома, со сносом здания будет утеряна не только часть архитектуры, но и часть истории, связанной с убийством в Далласе.

В то же время некоторые далласские чиновники считают, что в городе есть более важные, чем квартира на Elsbeth Street, здания, связанные с Освальдом, в том числе пансионат, где он жил на момент совершения преступления, и Texасский театр, где подозреваемый в убийстве президента был арестован.

По мнению куратора Музея шестого этажа на Дили Плаза Гэри Мака, для тех, кто интересуется убийством Кеннеди, имеет гораздо большее значение, что на самом деле произошло в Дили Плаза.

фото: EPA / UPG, dallasnews.com, secretussr.blogspot.com