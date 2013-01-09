Новые подробности столкновении маршруток в Запорожье: пострадали 9 человек

В результате столкновения двух маршруток утром 9 января в центре Запорожья пострадали не менее 9 человек, один из которых – ребенок.

По данным местиных СМИ, водитель микроавтобуса Volkswagen Sprinter маршрута №88 не успев вовремя затормозить на запрещающий свет светофора и врезался в поворачивающую на перекрестке "Газель", сообщает РепортерUA.

В результате ДТП "Газель" протянуло вместе с 88-й маршруткой.

По словам очевидцев больше всего пострадали пассажиры "Спринтера", которые были доставлены в 5-ю горбольницу. В ДТП также пострадал 1 ребенок. Как рассказали корреспонденту очевидцы, на месте ДТП прибыло 4 "скорых". Пассажиры "Газели" получили незначительные травмы.

Как ранее писал Главред, ДТП произошло 9 января около 11:30. Микроавтобус Volkswagen ударил в бок "Газель", вследствие чего пострадали пассажиры. Пассажиров выносили ена носилках, а в салонах маршруток были видны следы крови.

фото: reporter-ua

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