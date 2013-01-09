В США 18 детей умерли от гриппа

Сильная эпидемия гриппа охватила практически всю территорию США. Как сообщили в центрах по контролю и предотвращению заболеваний, расположенных в Атланте, вспышки заболевания зафиксированы в 41 штате.

В результате эпидемии, которая началась в этом году раньше обычного, умерли уже 18 детей. Мэр Бостона Томас Менины объявил "чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения", передает ИТАР-ТАСС.

По словам экспертов, в этом году эпидемия гриппа в США обещает быть очень суровой. Больницы сообщают о чрезмерном наплыве пациентов, людям приходится подолгу сидеть в очередях в ожидании приема. Многих из них отправляют лечиться домой, поскольку приемные покои переполнены.

Ежегодно в США в осенне-зимний сезон гриппом болеют от 5 до 20 проц населения страны. При этом порядка 200 тыс человек попадают в больницы, от 3 тыс до 49 тыс умирают. Более 35 проц жителей США ежегодно делают прививку от гриппа.

Ранее "Главред" сообщал, что в Европе зафиксирован 41 случай заболевания вирусом гриппа типа A/H1N1 - свиным гриппом.

Напомним, по данным ВОЗ, лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Прививки не только предупреждает заболевание, но и предотвращает возникновение осложнений, среди которых пневмонии различной тяжести, менингиты, отиты, обострение хронических болезней. В наиболее сложных случаях от гриппа можно умереть - ежегодно медики фиксируют в среднем полмиллиона смертей.

Фото: patologii.net

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