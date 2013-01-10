В Нью-Йорке рухнул строительный кран: есть пострадавшие

Семь человек получили травмы различной степени в среду днем в Нью-Йорке в результате падения строительного башенного крана.

Авария произошла в районе Лонг-айленд сити, в Квинсе, на возведении 26-этажного жилого дома. Строительство ведется рядом со зданием, на котором размещена гигантская реклама "Пепси-колы" через Ист-ривер от штаб-квартиры ООН. Элитный комплекс резиденций строит девелоперская компания TF Cornerstone, пишет РИА Новости .

"Кран высотой в 35 этажей упал прямо за моими окнами в Лонг-айленд сити. Шум был ужасающим!!!", — написала на форуме газеты местная жительница.

Кран обрушился во время подъема груза, причины ЧП не известны. В Нью-Йорке стоит безветренная погода. Травмы, полученные тремя пострадавшими, оцениваются как тяжелые, однако без угрозы для жизни.

Напомним, в среду утром в Нью-Йорке произошло еще одно крупное ЧП. Пассажирское прогулочное судно врезалось в пирс на реке Ист-Ривер при швартовке, в результате пострадали 56 человек. На борту судна находились 326 пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы, нуждающиеся в помощи госпитализированы.

Фото New York Daily News Видео chicagotribune.com

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