Растет число пострадавших в результате аварии парома в Нью-Йорке

10 января 2013, 02:40

Семьдесят четыре человека пострадали в результате произошедшей в среду аварии пассажирского парома в Нью- Йорке. Как сообщили представители полиции, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Паром  компании "Систрик" с 321 пассажиром на борту, совершавший рейс из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк, врезался в один из причалов района Манхэттен около 8:45 утра по местному времени (15:45 по Киеву) - в самый час пик. Во время швартовки судна пассажиры почувствовали сильный удар, многие люди попадали с мест, передает ИТАР-ТАСС.

"Внезапно произошел толчок, и люди стали падать на пол. Многие были отброшены со своих мест на несколько метров. Те, кто стоял рядом со стеклянными дверями, получили порезы", - рассказал 39-летний пассажир Рой Марло, отделавшийся несколькими ушибами и ссадинами.

Некоторых пассажиров выносили на пристань на носилках. Как сообщили медики, большинство из них получили травмы головы и шеи.

По словам очевидцев, паром врезался в причал, расположенный недалеко от финансового центра Нью-Йорка Уолл- стрит, "на полной скорости". В результате столкновения судно получило большую пробоину выше ватерлинии, в настоящий момент оно пришвартовано и находится на плаву. На месте происшествия работали сотрудники медицинских служб, полиции, Береговой охраны и пожарные.



Причина ЧП пока не установлена. По некоторым данным, перед тем, как произошла авария, паром врезался в сигнальный буй, что могло привести к техническим неполадкам. Капитан судна - 36-летний Джейсон Реймер - и остальные четверо членов экипажа отказались разговаривать с журналистами. Тест на алкоголь у них в крови, проведенный сразу после аварии, показал отрицательный результат.

По данным властей, этот паром ранее уже испытывал проблемы при швартовке.

В 2003 году в результате аналогичного происшествия на одном из причалов нью-йоркского района Стейтен-Айленда погибли 11 пассажиров парома, 70 пострадали.

видео: youtube.com Фото profi-forex.org

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