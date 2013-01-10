В Швейцарии столкнулись поезда, десятки пострадавших

По данным местной полиции есть пострадавшие, сообщает Интерфакс-Украина.
"Есть пострадавшие, мы не даем комментариев ни об их количестве, ни о степени серьезности травм", - отметили в полиции.
В то же время местные СМИ сообщают, что травмы получили не менее 30 пассажиров.
По словам сотрудников полиции, эвакуация пассажиров продолжается.
"Прибыл специальный поезд службы спасения", - отметили сотрудники правопорядка.
Точные причины столкновения пока не установлены.
Как ранее писал Главред, 9 января скоростной паром Seastreak Wall Street, доставляющий пассажиров из Нью-Джерси в финансовый район Уолл-стрит, при швартовке врезался в пирс номер 11 на реке Ист-Ривер. На борту судна находились 326 пассажиров. По последним данным пострадали не менее 85 человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
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фото: EPA / UPG, twitter user@russian_market
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