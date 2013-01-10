Израиль и Палестину завалило снегом, в Ливане и Турции – наводнение

Непогода, обрушившаяся на Израиль, Палестину, Ливан, Сирию, Иорданию и Турцию названа метеорологами самой сильной за последние 20 лет и уже унесла жизни не менее 17 человек.

Власти Израиля из-за сильнейшего снегопада и наводнения отменили занятия в школах и закрыли детские сады в Иерусалиме, Хадере, на Голанских высотах, в Цфате, в Галилее. Снег даже выпал в пустыне Негев, сообщает NEWSru Israel.

К спасателям только 9 января обратились за помощью более 500 человек. Штормовой ветер, достигавший скорости более 120 км/ч, повалил сотни деревьев, обрывал провода.

Снежный покров в Иерусалиме и горных районах страны сохранится, как минимум, до 11 января. В течение ближайших дней ожидается постепенное потепление.

Занятия в школах отменены и на Западном берегу реки Иордан, но там это сделано из-за наводнения.

Только за последние сутки в Иерусалиме выпало от 10 до 15 см снега. Из-за обледенения полиция перекрыла шоссе Иерусалим – Тель-Авив. В городе парализовано движение общественного транспорта. Жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Снегопады бушуют и в ряде районов Сирии. Толщина снежного покрова там в некоторых районах достигает метра.

В Турции сильнейшие снегопады в центральных, восточных и юго-восточных районах отрезали от мира сотни населенных пунктов. Температура опустилась до минус семи градусов. В Стамбуле закрыты школы, отменены сотни авиарейсов, с перебоями работает общественный транспорт. Прекращено судоходство по Босфору.

А в столице Иордании Аммане идут то проливные дожди, то снег. Закрыты школы, государственные учреждения. Многие дороги в стране перекрыты. В некоторых районах снежный покров вырос за сутки до 20 сантиметров, а температура опустилась ниже нуля, что для этого субтропического региона стало явлением исключительным.

В Ливане уже несколько дней не прекращается сильнейший ураган. В стране закрыты все главные дороги, не работают школы. Обильные снегопады вызвали сильные наводнения – затоплены некоторые районы Бейрута.

Как ранее писал Главред, еще 8 января Тель-Авив пострадал от сильного наводнения. Из-за ливней вода залила дороги. Кое-где ее уровень на шоссе достигалт 40 сантиметров.

фото: EPA / UPG

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