В центре Тель-Авива подорвали заминированный автомобиль

В центре Тель-Авива, рядом с пассажирским автобусом взорвался начиненный взрывчаткой легковой автомобиль.

По предварительным данным, при взрыве пострадали четыре человека, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местную газету "Гаарец".

Израильской полиции удалось по горячим следам поймать мотоциклиста, подозреваемого в осуществлении взрыва, который, возможно, привел в действие взрывное устройство.

Местные полицейские заявили, что взрыв является результатом криминальных разборок, а не террористическим актом.

В полиции отметили, что взрыв, вероятно, является попыткой покушения на главу одной из местных криминальных группировок Ниссима Альперона.

Как ранее писал Главред, 21 ноября прошлого года на одной из центральных улиц Тель-Авива взорвался автобус. Ранения получили 15 человек, трое из которых находились в критическом состоянии. Инцидент произошел на фоне военной операции "Облачный столп", которую Израиль проводил в секторе Газа.

фото: Twitter / bneibraki, EPA / UPG

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