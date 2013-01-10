Стрельба в школе в США: два человека погибли

Очередная стрельба в школе произошла в США. На этот раз неизвестный открыл огонь в средней школе в городе Тафт в штате Калифорния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assоciated Press.

Инцидент произошел в четверг, 10 января. По меньшей мере, два человека погибли.

Стрелявший был взят под стражу около 09.00 по местному времени. О мотивах, побудивших его открыть стрельбу, пока не известно.

Произошедшее стало уже вторым случаем стрельбы на территории школ в США за последнее время. 14 декабря 20-летний Адам Лэнза устроил стрельбу в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун в Коннектикуте. Тогда погибли 20 детей и шестеро работников школы, а сам стрелявший покончил с собой. В связи со случившимся в США стали широко звучать призывы усилить контроль над продажей огнестрельного оружия.

Барак Обама заявил, что хочет добиться введения мер по ограничению огнестрельного оружия в 2013 году. Обама сказал, что он скептически относится к предложению Национальной стрелковой ассоциации США обеспечить каждую школу вооруженной охраной.

Фото: tafthigh.org

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