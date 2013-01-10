В Германии вертолет упал на автобан

На севере немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг (юг Германии) на скоростную автотрассу упал небольшой вертолет. В результате авиакатострофы погиб пилот, сообщил представитель полиции округа Швебиш-Халль.

По его словам, инцидент произошел во второй половине дня на автобане А6, недалеко от города Швебиш-Халль. Вертолета зацепился за провода ЛЭП, проходящей рядом с трассой, и взорвался. Горящие обломки вертолета упали на дорогу, зацепив при этом ехавший по автобану грузовик, пишет РИА Новости.

"На борту вертолета был только один пилот, он погиб. Водитель грузовика чудом не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Движение по трассе А6, которая пересекает Германию от французской до чешской границы и проходит через ряд крупных городов, в районе места аварии перекрыто в обе стороны.

Как сообщалось, 7 января, на севере Перу произошло авиакрушение – разбился вертолет, в результате чего погибли сразу семь человек.

фото: EPA / UPG