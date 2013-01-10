В Австралии арестовали партнера оружейного барона Виктора Бута

Бывший партнер российского предпринимателя Виктора Бута, гражданин США и Сирии Ричард Чичакли арестован в Мельбурне по запросу США.

Ранее власти США пытались экстрадировать Чичакли, который скрывается с 2005 года, в связи с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и нарушении указа президента США о санкциях. Чичакли якобы помогал Буту продавать вооружение, пишет Газета.Ru.

В ноябре США приняли решение отказать России в выдаче Виктора Бута для отбытия наказания на родине.

Напомним, Федеральный суд Нью-Йорка 5 апреля приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения, признав виновным в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Суд также обязал Бута немедленно выплатить США 400 долларов пошлины и 15 миллионов долларов в виде конфискации имущества - в такую сумму оценена планируемая сделка по продаже оружия, которая вменена Буту в вину. Бут себя виновным не признал.

Фото fwnews.ru

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